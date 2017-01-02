Масова бійка зі стріляниною сталася в кафе на Миколаївщині

Як стало відомо, близько 04:00 години ранку до поліції надійшла заява про госпіталізацію 44-річного мешканця м.Миколаєва із діагнозом “перелом ноги”. У лікарні правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав тілесні ушкодження під час бійки, яка сталась на літньому майданчику кафе, розташованому по вул.Парковій. Також за допомогою медиків із пошкодженням ока звернулась 31-річна дружина травмованого.

В поліції уточнили, що потерпілі відпочивали у розважальному закладі, коли між ними та компанією молодих людей, які сиділи за сусіднім столиком, розпочався конфлікт. Словесна сварка перейшла у бійку і, зі слів дружини потерпілого, на її чоловіка напали незнайомі особи. Жінка, намагаючись захистити свого чоловіка, також отримала тілесні ушкодження, а коли зрозуміла, що в нього перелом ноги, викликала швидку, а особи, які вчинили бійку, швидко зникли з місця події.

Опитавши присутніх на літньому майданчику, правоохоронці не знайшли учасників бійки — присутні на той час у розважальному закладі запевнили поліцейських, що не бачили жодних порушень громадського порядку.

Близько 8:00 до поліції надійшло ще одне повідомлення з лікарні про спричинення тілесних ушкоджень громадянам.

Як з’ясувалось, за медичною допомогою звернулись два мешканця Доманівського району, брати 21-го та 19-ти років. Лікарі діагностували у одного вогнепальне непроникаюче поранення ноги, у другого — вогнепальне непроникаюче поранення руки. Зі слів потерпілих, вони отримали тілесні ушкодження, знаходячись на тому ж літньому майданчику, і, по аналогії із вищевказаною ситуацією, невідомі спочатку розпочали з ними сварку, а потім почали їх бити. Під час конфлікту заявники отримали вогнепальні поранення, і коли нападники це побачили, миттєво залишили місце події.

Травмовані, пояснивши причину конфлікту, згодом написали заяву про відсутність претензій до осіб, що спричинили їм тілесні ушкодження.

На місці події правоохоронці знайшли гільзи, попередньо, з травматичної зброї. Вилучене направлено на експертизу.

Слідчим відділенням підрозділу розпочаті кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, та за ознакам и ч.1 ст.125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження), санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Нагадаємо, 30 грудня в Миколаєві сталася масова бійка зі стріляниною.