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Массовая драка со стрельбой произошла в кафе в Николаевской области

Массовая драка со стрельбой произошла в кафе в Николаевской области

Киев • УНН

 • 9268 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 2 января. УНН. Вчера, 1 января, года в одном из кафе Южноукраинска между посетителями произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как стало известно, около 4:00 часов утра в полицию поступило заявление о госпитализации 44-летнего жителя Николаева с диагнозом "перелом ноги". В больнице правоохранители выяснили, что пострадавший получил телесные повреждения во время драки, которая произошла на летней площадке кафе, расположенном по ул.Парковая. Также с помощью медиков с повреждением глаза обратилась 31-летняя жена травмированного.

В полиции уточнили, что пострадавшие отдыхали в развлекательном заведении, когда между ними и компанией молодых людей, которые сидели за соседним столиком, начался конфликт. Словесная ссора перешла в драку и, по словам жены потерпевшего, на ее мужа напали незнакомые лица. Женщина, пытаясь защитить своего мужа, также получила телесные повреждения, а когда поняла, что у него перелом ноги, вызвала скорую, а лица, которые устроили драку, быстро скрылись с места происшествия.

Опросив присутствующих на летней площадке, правоохранители не нашли участников драки - присутствующие в то время в развлекательном заведении заверили полицейских, что не видели никаких нарушений общественного порядка.

Около 8:00 в полицию поступило еще одно сообщение из больницы о причинении телесных повреждений гражданам.

Как выяснилось, за медицинской помощью обратились два жителя Доманевского района, братья 21-го и 19-ти лет. Врачи диагностировали у одного огнестрельное непроникающее ранение ноги, у второго - огнестрельное непроникающее ранение руки. По словам потерпевших, они получили телесные повреждения, находясь на той же летней площадке, и, по аналогии с вышеуказанной ситуацией, неизвестные сначала начали с ними ссору, а затем начали их бить. Во время конфликта заявители получили огнестрельные ранения, и когда нападающие это увидели, мгновенно покинули место происшествия.

Травмированные, объяснив причину конфликта, впоследствии написали заявление об отсутствии претензий к лицам, которые нанесли им телесные повреждения.

На месте происшествия правоохранители нашли гильзы, предположительно, из травматического оружия. Изъятое направлено на экспертизу.

Следственным отделением подразделения начаты уголовные производства по признакам ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, и за признакам и ч.1 ст.125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Напомним, 30 декабря в Николаеве произошла массовая драка со стрельбой.

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