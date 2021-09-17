Маск заявив, що цивільний екіпаж Crew Dragon на орбіті відчуває себе добре

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“Перш ніж піти спати, вони п’ять з половиною разів облетіли навколо Землі, приступили до наукової роботи і пару раз поїли”, — повідомили в компанії. За її даними, “всі члени екіпажу місії Inspiration4 відчувають себе добре”. “Прокинувшись, сьогодні вони проведуть додаткові дослідження і вперше насолодяться виглядом зі (скляного) купола Crew Dragon”, — вказується в публікації. Глава SpaceX особисто зателефонував членам екіпажу. “Все добре”, — написав Ілон Маск в Twitter.

Деталі

Про переговори з розміщеними на борту Crew Dragon космічними туристами повідомило також керівництво Дитячої дослідницької лікарні Св. Юди в Мемфісі (штат Теннессі). Місцеві пацієнти поставили екіпажу космічного корабля питання. Дітей цікавило, зокрема, чи є на Місяці корови, розповіли в пресслужбі медичного закладу.

Що передувало

SpaceX в середу ввечері здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з кораблем Crew Dragon, екіпаж якого складають виключно цивільні особи. Запуск відбувся в рамках програми Inspiration4, яка стала першою повністю комерційною місією астронавтів на орбіті.

Політ триватиме близько трьох діб, після чого капсула з екіпажем в автоматичному режимі зробить зниження і здійснить посадку на воду в Атлантичному океані. Crew Dragon знаходиться на орбіті заввишки 590 км, що значно вище за орбіту МКС (близько 420 км). Як підкреслюється на сайті SpaceX, останній раз пілотований корабель досягав такої високої орбіти в 2009 році, коли в рамках місії STS-125 екіпаж шаттла Atlantis провів обслуговування космічного телескопа Hubble, орбіта якого досягала в апогеї 578 км.

В екіпаж Crew Dragon входять 29-річний лікар з дитячої лікарні в Мемфісі Хейлі Арсено, 51-річний професор геології Сайен Проктор, 41-річний співробітник аерокосмічної корпорації Lockheed Martin Крістофер Семброскі, а також 38-річний американський мільярдер Джаред Айзекмен, якому належить платіжний сервіс для ресторанів і готелів Shift4 Payments. Саме він оплатив, не розкриваючи суму, всі чотири місця на кораблі.