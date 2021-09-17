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Маск заявил, что гражданский экипаж Crew Dragon на орбите чувствует себя хорошо

Маск заявил, что гражданский экипаж Crew Dragon на орбите чувствует себя хорошо

Киев  •  УНН

 • 20711 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Экипаж космического корабля Crew Dragon, который впервые полностью состоит из гражданских лиц, через сутки на орбите чувствует себя хорошо. Об этом сообщается в Twitter компании SpaceX предпринимателя Илона Маска, передает УНН.

Цитата

“Прежде чем пойти спать, они пять с половиной раз облетели вокруг Земли, приступили к научной работе и пару раз поели”, — сообщили в компании. По ее данным, “все члены экипажа миссии Inspiration4 чувствуют себя хорошо”. “Проснувшись, сегодня они проведут дополнительные исследования и впервые насладятся видом из (стеклянного) купола Crew Dragon”, — указывается в публикации. Глава SpaceX лично позвонил членам экипажа. “Все хорошо”, — написал Маск в Twitter.

Детали

О переговорах с размещенными на борту Crew Dragon космическими туристами сообщило также руководство Детской исследовательской больницы Св. Иуды в Мемфисе (штат Теннесси). Местные пациенты поставили экипажа космического корабля вопросы. Детей интересовало, в частности, на Луне коровы, рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Что предшествовало

SpaceX в среду вечером осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица. Запуск состоялся в рамках программы Inspiration4, которая стала первой полностью коммерческой миссией астронавтов на орбите.

Полет продлится около трех суток, после чего капсула с экипажем в автоматическом режиме окажет снижение и осуществит посадку на воду в Атлантическом океане. Crew Dragon находится на орбите высотой 590 км, что значительно выше орбиты МКС (около 420 км). Как подчеркивается на сайте SpaceX, последний раз пилотируемый корабль достигал такой высокой орбиты в 2009 году, когда в рамках миссии STS-125 экипаж шаттла Atlantis провел обслуживания космического телескопа Hubble, орбита которого достигала на пике 578 км.

В экипаж Crew Dragon входят 29-летний врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летний профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски, а также 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмен, которому принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments. Именно он оплатил, не раскрывая сумму, все четыре места на корабле.

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