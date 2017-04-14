Масивні айсберги помітили біля узбережжя Ньюфаундленда
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Канадська берегова охорона помітила сотні величезних айсбергів біля берегів Ньюфаундленду і Лабрадору. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
Як зазначають у береговій охороні Канади, це може стати рекордним початком сезону появи айсбергів біля берегів країни.
Зазвичай айсберги на горизонтах Канади з'являються на початку літа.
Але, як зазначив виданню The Canadian Press керівник криголамних операцій берегової охорони Канади, з початку року в регіоні уже було помічено 481 айсберг.
Як повідомляв УНН, найбільший айсберг може відколотися від антарктичного льодовика.
Ian Winter Photography #ferryland #iceberg #Newfoundland @QuidiVidiBeer @TheBroadcastCBC @MUNConferences @MunicipalNL pic.twitter.com/0nsSqljTZl— Iceberg Reports (@NLIcebergReport) 12 квітня 2017 р.