Массивные айсберги заметили у побережья Ньюфаундленда
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Канадская береговая охрана заметила сотни огромных айсбергов у берегов Ньюфаундленда и Лабрадора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Как отмечают в береговой охране Канады, это может стать рекордным началом сезона появления айсбергов у берегов страны.
Обычно айсберги на горизонтах Канады появляются в начале лета.
Но, как отметил изданию The Canadian Press руководитель ледокольных операций береговой охраны Канады, с начала года в регионе уже было замечено 481 айсберг.
Как сообщал УНН, самый большой айсберг может отколоться от антарктического ледника.
Ian Winter Photography #ferryland #iceberg #Newfoundland @QuidiVidiBeer @TheBroadcastCBC @MUNConferences @MunicipalNL pic.twitter.com/0nsSqljTZl- Iceberg Reports (@NLIcebergReport) 12 апреля 2017