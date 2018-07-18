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Машиністів поїзда, який на смерть збив жінку у Миколаївській області, звільнили

Машиністів поїзда, який на смерть збив жінку у Миколаївській області, звільнили

Київ • УНН

 • 12026 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Машиніста та його помічника, які спробували приховати випадок смертельного травмування жінки потягом на станції Березнегувате у Миколаївській області, звільнили. Про це повідомили у прес-центрі регіональної філії "Одеська залізниця", передає УНН.

"Через порушення робочої дисципліни та Регламенту дій працівників, пов'язаних з рухом поїздів в аварійних та нестандартних ситуаціях, машиніста та помічника машиніста було звільнено із займаних посад. Наразі всі обставини події з'ясовуються. Ведеться слідство, призначено низку експертиз", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, вантажний потяг, що прямував з Миколаєва до Апостолового, здійснив наїзд на жінку, яка лежала на коліях.

"Локомотивна бригада спробувала приховати випадок смертельного травмування. Натомість, випадок було виявлено черговим по станції Березнегувате та оперативно повідомлено правоохоронним органам", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, товарний потяг на смерть збив жінку на станції Березнегувате у Миколаївській області. Однак машиніст разом із помічником не повідомили про інцидент, а забрали тіло до потяга, а потім позбулися його. 

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