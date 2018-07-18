Машинистов поезда, который насмерть сбил женщину в Николаевской области, уволили
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Машиниста и его помощника, которые пытались скрыть случай смертельного травмирования женщины поездом на станции Березнеговатое в Николаевской области, уволили. Об этом сообщили в пресс-центре регионального филиала "Одесская железная дорога", передает УНН.
"Из-за нарушения рабочей дисциплины и Регламента действий работников, связанных с движением поездов в аварийных и нестандартных ситуациях, машинист и помощника машиниста были уволены с занимаемых должностей. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. Ведется следствие, назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, грузовой поезд, следовавший из Николаева в Апостолово, совершил наезд на женщину, которая лежала на путях.
"Локомотивная бригада попыталась скрыть случай смертельного травмирования. Но случай выявил дежурный по станции Березнеговатое и оперативно сообщил правоохранительным органам", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, товарный поезд насмерть сбил женщину на станции Березнеговатое в Николаевской области. Однако машинист вместе с помощником не уведомили об инциденте, а забрали тело в поезд, а потом избавились от него.