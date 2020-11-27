Масельський буде вести переговори щодо Харківської облради з іншими політсилами від імені "Блоку Кернеса-Успішний Харків"

В ході зборів депутатів фракції "Блок Кернеса-Успішний Харків", що отримала за результатами виборів 46 з 120 мандатів, затверджені кандидатури на ключові керівні пости облради.

"Блок Кернеса-Успішний Харків" визначив кандидатом на голову обласної ради Сергія Чернова, досвідченого місцевого політика, вже займав цей пост. А його заступником - Степана Масельського, теж попрацював в регіоні на виборних посадах районного і обласного рівня. Керувати безпосередньо фракцією "Блоку Кернеса - Успішний Харків" в облраді буде Кирило Кернес, син обраного мера Харкова Геннадія Кернеса ", - повідомляє Telegram-канал.

За інформацією цього джерела, "Блок Кернеса - Успішний Харків" починає переговори про співпрацю з іншими політичними силами, які пройшли до облради. Координувати переговорний процес буде Степан Масельський, якого в регіоні вважають поряд з Сергієм Черновим професійної і досить нейтральною фігурою.

Як відомо, за підсумками місцевих виборів 2020 року в Харківську обласну раду пройшли 46 представників від "Блоку Кернеса - Успішний Харків", 29 - від ОТЗЖ, по 17 депутатів від "Слуги народу" і Блоку Світличної "Разом", 11 - від "Європейської солідарності ".

Раніше 24 листопада 2020 р Президент підписав Указ про звільнення губернатора Харківщини Олексія Кучера, який з листопада минулого року так і не зміг знайти спільну мову з місцевим істеблішментом і налагодити роботу. 25 листопада 2020 р, Кабмін погодив його відставку і підтримав пропозицію глави держави про призначення новим губернатором нинішнього керівника апарату Дніпровської ОДА 47-річної Айни Тимчук. А Олексій Кучер в той же день подав до територіальної виборчої комісії заяву з проханням зареєструвати його депутатом міської ради Харкова за списком "Слуги народу".