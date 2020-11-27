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Масельский будет вести переговоры по Харьковскому облсовету с другими политсилами от имени “Блока Кернеса-Успешный Харьков”

Масельский будет вести переговоры по Харьковскому облсовету с другими политсилами от имени “Блока Кернеса-Успешный Харьков”

Киев  •  УНН

 • 11383 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В пятницу, 27 ноября 2020 года, самая большая фракция Харьковского областного совета “Блок Кернеса-Успешный Харьков” выдвинула кандидатов на посты председателя облсовета и его заместителя. Об этом проинформировал Telegram-канал “Резидент”, передает УНН.

В ходе собрания депутатов фракции “Блок Кернеса-Успешный Харьков”, получившей по результатам выборов 46 из 120 мандатов, утверждены кандидатуры на ключевые руководящие посты облсовета.

“Блок Кернеса-Успешный Харьков” определил кандидатом на председателя областного совета Сергея Чернова, опытного местного политика, уже занимавшего этот пост. А его заместителем — Степана Масельского, тоже поработавшего в регионе на выборных должностях районного и областного уровня. Руководить непосредственно фракцией “Блока Кернеса — Успешный Харьков” в облсовете будет Кирилл Кернес, сын избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса“, — сообщает Telegram-канал.

По информации этого источника, “Блок Кернеса — Успешный Харьков” начинает переговоры о сотрудничестве с другими политическими силами, прошедшими в облсовет. Координировать переговорный процесс будет Степан Масельский, которого в регионе считают наряду с Сергеем Черновым профессиональной и достаточно нейтральной фигурой.

Как известно, по итогам местных выборов 2020 года в Харьковский областной совет прошли 46 представителей от “Блока Кернеса — Успешный Харьков”, 29 — от ОПЗЖ, по 17 депутатов от “Слуги народа” и Блока Светличной “Разом”, 11 — от “Европейской солидарности”.

Ранее 24 ноября 2020 г. Президент подписал Указ об увольнении губернатора Харьковщины Алексея Кучера, который с ноября прошлого года так и не смог найти общий язык с местным истеблишментом и наладить работу. 25 ноября 2020 г, Кабмин согласовал его отставку и поддержал предложение главы государства о назначении новым губернатором нынешнего руководителя аппарата Днепровской ОГА 47-летней Айны Тымчук. А Алексей Кучер в тот же день подал в территориальную избирательную комиссию заявление с просьбой зарегистрировать его депутатом городского совета Харькова по списку “Слуги народа”.

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