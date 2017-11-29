Marvel опублікував перший трейлер нових "Месників"

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У новій стрічці Месники зіткнуться з новою загрозою - з космосу. Міжгалактичний тиран Танос має на меті зібрати всі шість Каменів Нескінченності - артефакти неймовірної сили, за допомогою яких можна змінювати реальність за своїм бажанням.

У ролях у фільмі, початок прокату у кінотератрах якого анонсовано на 4 травня, - Тесса Томпсон, Скарлетт Йоханссон, Кріс Хемсворт, Кріс Пратт, Бенедикт Камбербетч, Марк Руффало та інші.