Marvel опубликовал первый трейлер новых "Мстителей"

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В новой ленте Мстители столкнутся с новой угрозой - из космоса. Межгалактический тиран Танос имеет целью собрать все шесть Камней Бесконечности - артефакты невероятной силы, с помощью которых можно изменять реальность по своему желанию.

В ролях в фильме, начало проката в кинотератрах которого анонсировано на 4 мая, - Тесса Томпсон, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Крис Прэтт, Бенедикт Камбербэтч, Марк Руффало и другие.