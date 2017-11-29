Marvel опубликовал первый трейлер новых "Мстителей"

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 62821 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 42475 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 52742 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 62065 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 112101 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 113696 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 139630 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Marvel опубликовал первый трейлер новых "Мстителей"

Marvel опубликовал первый трейлер новых "Мстителей"

Киев  •  УНН

 • 29186 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Киностудия Marvel, которая занимается производством фильмов, героями которых являются персонажи одноименных комиксов, опубликовала первый официальный трейлер фильма "Мстители: Война бесконечности", передает УНН.

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В новой ленте Мстители столкнутся с новой угрозой - из космоса. Межгалактический тиран Танос имеет целью собрать все шесть Камней Бесконечности - артефакты невероятной силы, с помощью которых можно изменять реальность по своему желанию.

В ролях в фильме, начало проката в кинотератрах которого анонсировано на 4 мая, - Тесса Томпсон, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Крис Прэтт, Бенедикт Камбербэтч, Марк Руффало и другие.

 

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