Marvel опубликовал первый трейлер новых "Мстителей"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Киностудия Marvel, которая занимается производством фильмов, героями которых являются персонажи одноименных комиксов, опубликовала первый официальный трейлер фильма "Мстители: Война бесконечности", передает УНН.
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В новой ленте Мстители столкнутся с новой угрозой - из космоса. Межгалактический тиран Танос имеет целью собрать все шесть Камней Бесконечности - артефакты невероятной силы, с помощью которых можно изменять реальность по своему желанию.
В ролях в фильме, начало проката в кинотератрах которого анонсировано на 4 мая, - Тесса Томпсон, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Крис Прэтт, Бенедикт Камбербэтч, Марк Руффало и другие.