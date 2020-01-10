Маруся Звіробій буде оскаржувати вилучення своєї зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька) заявила, що буде оскаржувати вилучення правоохоронцями своєї зброї. Про це вона розповіла журналістам після допиту в ДБР, передає кореспондент УНН.
"Ми будемо оскаржувати вилучення моєї зброї, оскільки вона зареєстрована. Вилучення пневматичної зброї Зоряни (доньки) ми теж будемо оскаржувати", - сказала Маруся Звіробій.
Також вона розповіла, що підозру їй не вручили.
"Підозру знову не вручили, нічого не пояснили…" - розповіла Маруся Звіробій.
Нагадаємо, 28 листопада Державне бюро розслідувань проводило обшуки в будинку волонтерки Марусі Звіробій (Олена Біленька) через погрози Президенту України Володимиру Зеленському.
Раніше було відкрито кримінальне провадження стосовно народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовця Марусі Звіробій, які опублікували відео, де вони жорстко розкритикували Президента Володимира Зеленського у зв’язку із його візитом на Донбас.
Як повідомлялося, ДБР скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру Федині та Звіробій через погрозу вбивства Президента України Володимира Зеленського. Генпрокуратура повернула без погодження проекти підозр Звіробій та Федині.