Маруся Звиробий будет оспаривать изъятие своего оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Волонтер Маруся Звиробий (Елена Беленькая) заявила, что будет обжаловать изъятие правоохранителями своего оружия. Об этом она рассказала журналистам после допроса в ГБР, передает корреспондент УНН.
"Мы будем обжаловать изъятие моего оружия, поскольку оно зарегистрировано. Изъятие пневматического оружия Зоряны (дочери) мы тоже будем обжаловать", - сказала Маруся Звиробий.
Также она рассказала, что подозрение ей не вручили.
"Подозрение вновь не вручили, ничего не объяснили..." - рассказала Маруся Звиробий.
Напомним, 28 ноября Государственное бюро расследований проводило обыски в доме волонтерки Маруси Звиробий (Елена Беленькая) из-за угроз Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ранее было открыто уголовное производство в отношении народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Софии Федины и военнослужащего Маруси Звиробий, которые опубликовали видео, где они жестко раскритиковали Президента Владимира Зеленского в связи с его визитом на Донбасс.
Как сообщалось, ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Федине и Звиробий из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского. Генпрокуратура вернула без согласования проекты подозрений Звиробий и Федине.