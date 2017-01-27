Маршрутка на Рівненщині в'їхала у фуру, чотирьох пасажирів доставили до лікарні
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 27 січня. УНН. Вчора ввечері біля села Ужинець Млинівського району на Рівненщині водій маршрутки Дубно-Луцьк влетів у причеп вантажівки. Про це повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Причеп вантажівки, яка опинилася в кюветі, частково знаходився на проїзній частині. Внаслідок ДТП трьох пасажирів відправили в лікарню.
Пасажирів автобуса: 20-річну жительку Демидівського району, двох 46-річних чоловіків та 31-річну — з Дубенського району із незначними забоями доставили в Млинівську центральну району лікарню. Обійшлося без госпіталізації.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Крім того, за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, на водія вантажівки поліцейські склали протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, іноземка загинула у ДТП на Львівщині.