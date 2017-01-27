Маршрутка в Ровенской области въехала в фуру, четырех пассажиров доставили в больницу
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 27 января. УНН. Вчера вечером возле села Ужинец Млиновского района Ровенской области водитель маршрутки Дубно-Луцк влетел в прицеп грузовика. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Прицеп грузовика, который оказался в кювете, частично находился на проезжей части. В результате ДТП четырех пассажиров отправили в больницу.
Пассажиров автобуса: 20-летнюю жительницу Демидовского района, двух 46-летних мужчин и 31-летнюю - из Дубенского района с незначительными ушибами доставили в Млиновскую центральную районную больницу. Обошлось без госпитализации.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, на водителя грузовика полицейские составили протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, как сообщал УНН, иностранка погибла в ДТП во Львовской области.