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Маршрутка горіла у Миколаєві

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Вчора, 11 січня у Миколаєві рятувальники ліквідували пожежу маршрутного таксі. В результаті події пасажири не постраждали. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Так, 11 січня о 07:34 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про виникнення пожежі автомобіля ГАЗ, який рухався по маршруту 112, в районі вул. Софіївка Центрального району м. Миколаєва. Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам від водія, який в момент руху побачив дим.

На місці події рятувальники встановили, що загорілася панель приладів та існує загроза розповсюдження вогню. Вже о 07:40 пожежу локалізовано та о 07:43 ліквідовано на площі 0,5 кв.м. В результаті події пасажири, які знаходилися в маршрутному таксі не постраждали, всі самостійно вийшли на вулицю. тДля гасіння залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Попередня причина пожежі — коротке замкнення електропроводки.

Українські Національні Новини

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