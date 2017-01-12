Маршрутка горіла у Миколаєві

Так, 11 січня о 07:34 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про виникнення пожежі автомобіля ГАЗ, який рухався по маршруту 112, в районі вул. Софіївка Центрального району м. Миколаєва. Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам від водія, який в момент руху побачив дим.

На місці події рятувальники встановили, що загорілася панель приладів та існує загроза розповсюдження вогню. Вже о 07:40 пожежу локалізовано та о 07:43 ліквідовано на площі 0,5 кв.м. В результаті події пасажири, які знаходилися в маршрутному таксі не постраждали, всі самостійно вийшли на вулицю. тДля гасіння залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Попередня причина пожежі — коротке замкнення електропроводки.