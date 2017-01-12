Маршрутка горела в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Вчера, 11 января в Николаеве спасатели ликвидировали пожар маршрутного такси. В результате происшествия пассажиры не пострадали. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Николаевской области.
Так, 11 января в 07:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возникновении пожара в автомобиле ГАЗ, который двигался по маршруту 112, в районе ул. Софиевка Центрального района г. Николаева. Сообщение о пожаре поступило спасателям от водителя, который в момент движения увидел дым.
На месте происшествия спасатели установили, что загорелась панель приборов и существует угроза распространения огня. Уже в 07:40 пожар был локализован и в 07:43 ликвидирован на площади 0,5 кв.м. В результате происшествия пассажиры, которые находились в маршрутном такси не пострадали, все самостоятельно вышли на улицу. Для тушения привлекались 2 единицы техники и 7 человек личного состава.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.