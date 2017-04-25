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Маршрут річкових трамваїв до Євробачення в Києві поки невідомий

Київ • УНН

 • 13502 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Досі невідомий маршрут, яким прямуватимуть річкові трамваї, що з’являться у столиці до проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

“Я хочу нагадати, що буде введено такий цікавий вид транспорту для пересування з правого берегу на лівий — це річковий трамвайчик. На сьогоднішній день завершуються роботи над влаштуванням там причальної стінки, щоб маленькі пароплави могли паркуватися на лівому березі. Єдине, що досі ми остаточно не знаємо точного маршруту. Пов’язано це з тим, яка кількість води буде йти через те, що тане сніг на півночі, який рівень Дніпра буде в цей момент. Від цього залежить, який розмір буде пароплава і чи зможе він пройти під мостами: чи зможе напряму пройти, коротким шляхом, чи в обхід, хвилин 50 цікавої подорожі по Дніпру. Але ми вважаємо, що це несе також певну туристичну привабливість для наших гостей, аби потрапити на Євробачення, чи повернутися”, — сказав О.Резніков.

Нагадаємо, у Києві затвердили програму заходів на час проведення Євробачення-2017.

Як повідомляв УНН, у травні в столиці з’явиться річковий трамвай, який курсуватиме від річкового вокзалу до місця проведення Євробачення — Міжнародного виставкового центру.

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