Маршрут речных трамваев к Евровидению в Киеве пока неизвестен

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24499 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87838 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144755 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112376 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113835 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110833 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103022 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103234 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150835 просмотра

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Маршрут речных трамваев к Евровидению в Киеве пока неизвестен

Маршрут речных трамваев к Евровидению в Киеве пока неизвестен

Киев  •  УНН

 • 13499 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. До сих пор неизвестный маршрут, которым будут следовать речные трамваи, которые появятся в столице к проведению песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

"Я хочу напомнить, что будет введен такой интересный вид транспорта для передвижения с правого берега на левый - это речной трамвайчик. На сегодняшний день завершаются работы над устройством там причальной стенки, чтобы маленькие пароходы могли парковаться на левом берегу. Единственное, что до сих пор мы окончательно не знаем точного маршрута. Связано это с тем, какое количество воды будет идти из-за того, что тает снег на севере, какой уровень Днепра будет в этот момент. От этого зависит, какой размер будет парохода и сможет ли он пройти под мостами: сможет напрямую пройти, коротким путем, или в обход, минут 50 интересного путешествия по Днепру. Но мы считаем, что это несет также определенную туристическую привлекательность наших гостей, чтобы попасть на Евровидение или вернуться", - сказал А.Резников.

Напомним, в Киеве утвердили программу мероприятий на время проведения Евровидения-2017.

Как сообщал УНН, в мае в столице появится речной трамвай, который будет курсировать от речного вокзала до места проведения Евровидения - Международного выставочного центра.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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