Маршрут речных трамваев к Евровидению в Киеве пока неизвестен

"Я хочу напомнить, что будет введен такой интересный вид транспорта для передвижения с правого берега на левый - это речной трамвайчик. На сегодняшний день завершаются работы над устройством там причальной стенки, чтобы маленькие пароходы могли парковаться на левом берегу. Единственное, что до сих пор мы окончательно не знаем точного маршрута. Связано это с тем, какое количество воды будет идти из-за того, что тает снег на севере, какой уровень Днепра будет в этот момент. От этого зависит, какой размер будет парохода и сможет ли он пройти под мостами: сможет напрямую пройти, коротким путем, или в обход, минут 50 интересного путешествия по Днепру. Но мы считаем, что это несет также определенную туристическую привлекательность наших гостей, чтобы попасть на Евровидение или вернуться", - сказал А.Резников.

Напомним, в Киеве утвердили программу мероприятий на время проведения Евровидения-2017.

Как сообщал УНН, в мае в столице появится речной трамвай, который будет курсировать от речного вокзала до места проведения Евровидения - Международного выставочного центра.