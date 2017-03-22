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Маршрут київського автобусу №20 змінять

Маршрут київського автобусу №20 змінять

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня.  УНН. З 23 березня 2017 року вносяться зміни в роботу автобусів маршруту №20. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".

Рух автобусів організовується по схемі: ж/м Корчувате — вул. Новопирогівська — Столичне шосе — просп. Науки — бульв. Дружби народів — вул. Велика Васильківська — вул. Саксаганського — вул. Антоновича — вул. Льва Толстого — ст.м. “Площа Льва Толстого” — вул. Велика Васильківська — вул. Саксаганського — вул. Антоновича — бульв. Дружби народів — просп. Науки — Столичне шосе — вул. Новопирогівська (після закінчення капітального ремонту — по вул. Набережно-Корчуватській) — ж/м Корчувате.

На автобусному маршрутів № 20 працюватиме 8 машин, інтервал руху складатиме 10-12 хвилин.

Як повідомляв УНН, КМДА не може самотужки очистити столичний завод від отруйних речовин.

Українські Національні Новини

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