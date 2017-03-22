Маршрут киевского автобуса № 20 изменят
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. С 23 марта 2017 года вносятся изменения в работу автобусов маршрута №20. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Киевпастранса".
Движение автобусов организуется по схеме: ж/м Корчеватое - ул. Новопироговская - Столичное шоссе - просп. Науки - бульв. Дружбы народов - ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского - ул. Антоновича - ул. Льва Толстого - ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского - ул. Антоновича - бульв. Дружбы народов - просп. Науки - Столичное шоссе - ул. Новопироговская (после окончания капитального ремонта - по ул. Набережно-Корчеватской) - ж/м Корчеватое.
На автобусном маршрутов № 20 будут работать 8 машин, интервал движения составит 10-12 минут.
Как сообщал УНН, КГГА не может самостоятельно очистить столичный завод от ядовитых веществ.