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“Марш рівності” в Києві відбудеться 18 червня

“Марш рівності” в Києві відбудеться 18 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. "Марш рівності" запланований у Києві як велика правозахисна акція, що відбудеться в центрі міста 18 червня. Про це під час брифінгу повідомила директор “КиївПрайд” Руслана Панухник, передає кореспондент УНН.

“Цього року "КиївПрайд-2017“ заплановано 9-18 червня цього року. Протягом цих 10 днів буде насичена програма. Марш відбудеться 18 червня — це буде завершальна подія "КиївПрайд-2017”, — повідомила вона.

Також Р.Панухник повідомила, що цього року “Марш рівності-2017”, як очікується, матиме довший маршрут, аніж минулого року.

“Як відзначили учасники та учасниці маршу минулого року, цьогоріч потрібен довший маршрут. Тому він буде збільшений, адже 750 метрів минулого року було замало. Сподіваємось, що маршрут буде збільшено до 1,5 кілометра та збільшиться кількість учасників приблизно в два рази”, — додала вона.

Спікери під час брифінгу зазначили, що “КиївПрайд-2017” та "Марш рівності", який відбудеться цього року в столиці, присвячений правам людини та рівності, солідарності та інклюзії.

"Цього року ми обрали темою для "КиївПрайду-2017" — "Країна для всіх!", що означає інклюзивність і включеність на всіх рівнях, всіх рівнях державних інституцій, суспільства, суспільних об’єднаннь для різних груп людей“, — повідомила програмний директор “КиївПрайд” Ганна Шаригіна.

Нагадаємо, що минулого року у Києві “Марш рівності” відбувся 12 червня.

 

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