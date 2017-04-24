"Марш равенства" в Киеве состоится 18 июня

"В этом году "КиевПрайд-2017" запланировано 9-18 июня этого года. В течение этих 10 дней будет насыщенная программа. Марш состоится 18 июня - это будет завершающее событие "КиевПрайд-2017", - сообщила она.

Также Р.Панухник сообщила, что в этом году у "Марша равенства-2017", как ожидается, маршрут будет длиннее, чем в прошлом году.

"Как отметили участники и участницы марша в прошлом году, в этом году нужно маршрут длиннее. Поэтому он будет увеличен, ведь 750 метров в прошлом году было мало. Надеемся, что маршрут будет увеличен до 1,5 километра и увеличится количество участников примерно в два раза", - добавила она.

Спикеры во время брифинга отметили, что "КиевПрайд-2017" и "Марш равенства", который состоится в этом году в столице, посвященный правам человека и равенству, солидарности и инклюзии.

"В этом году мы выбрали темой для "КиевПрайд-2017" - "Страна для всех!", что означает инклюзивность и включенность на всех уровнях, на всех уровнях государственных институтов, общества, общественных объединений для различных групп людей", - сообщила программный директор "КиевПрайд" Анна Шарыгина.

Напомним, что в прошлом году в Киеве "Марш равенства" состоялся 12 июня.