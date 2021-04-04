Маркарова: Україна не перебуває на дні "боргового негаразду"

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"Україна, незважаючи на те, що дійсно у нас в цьому році збільшився дефіцит, у нас в цьому році збільшилося боргове навантаження. У багатьох країн у ковідний рік воно збільшилося. І я впевнена, що Мінфін повинне працювати над тим, щоб повернутися в наступні роки все-таки до фіскальної консолідації, до зменшення нашого дефіциту і до взяття під контроль. Однак навіть з цими збільшеннями ситуація в Україні є досить стійкою саме завдяки тим титанічним зусиллям, які були зроблені у попередні роки", – наголосила Оксана Маркарова, додавши, що Україна не перебуває на дні "боргового негаразду".

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Окремо Маркарова відзначила, що на момент, коли вона залишала Міністерство фінансів, "(співвідношення) нашого боргу до ВВП було менш як 50%".

"Ми зменшили всі вартості запозичень дуже суттєво. Нас ставили в приклад, навіть коли було обговорення питань боргу і такої стійкості боргу, на зустрічі міністрів фінансів G20. Однак "боргове дно", "яма", то я думаю, що ці люди не уявляють, як виглядає насправді "боргова яма", – вказала колишня очільниця Міністерства фінансів.

Доповнення

Раніше Оксана Маркарова повідомила, шо Україна і США разом працюють у протидії російському впливу.