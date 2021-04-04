Маркарова: Україна не перебуває на дні "боргового негаразду"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Фінансове становище України є стійким, переконана посол України в США, колишня міністр фінансів Оксана Маркарова. Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

Цитата: 

"Україна, незважаючи на те, що дійсно у нас в цьому році збільшився дефіцит, у нас в цьому році збільшилося боргове навантаження. У багатьох країн у ковідний рік воно збільшилося. І я впевнена, що Мінфін повинне працювати над тим, щоб повернутися в наступні роки все-таки до фіскальної консолідації, до зменшення нашого дефіциту і до взяття під контроль. Однак навіть з цими збільшеннями ситуація в Україні є досить стійкою саме завдяки тим титанічним зусиллям, які були зроблені у попередні роки", – наголосила Оксана Маркарова, додавши, що Україна не перебуває на дні "боргового негаразду".

Деталі 

Окремо Маркарова відзначила, що на момент, коли вона залишала Міністерство фінансів, "(співвідношення) нашого боргу до ВВП було менш як 50%".

"Ми зменшили всі вартості запозичень дуже суттєво. Нас ставили в приклад, навіть коли було обговорення питань боргу і такої стійкості боргу, на зустрічі міністрів фінансів G20. Однак "боргове дно", "яма", то я думаю, що ці люди не уявляють, як виглядає насправді "боргова яма", – вказала колишня очільниця Міністерства фінансів.

Доповнення 

Раніше Оксана Маркарова повідомила, шо Україна і США разом працюють у протидії російському впливу.

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