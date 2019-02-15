Маркарова розповіла про просування реформи ДФС

"Хроніки реформи ДФС. Завершили вчора першу частину ІТ аудиту командою фахівців Делойта (Deloitte) та Мінфіну - маємо повну картину тепер що і як треба змінювати, а що треба зберегти і посилити. Рухаємося швидко на шляху створення нової системи моніторингу і управління інформацією/базами даних і звітністю, а також управління ліквідністю в цілому в системі Мінфін/ДФС(скоро ДПС і ДМС)/ДКСУ", - написала Маркарова у Facebook.

Додамо, згідно з оприлюдненим меморандумом за новою програмою співпраці МВФ з Україною, має відбутися об’єднання центральних та регіональних управлінь ДФС у дві юридичні особи: податкову та митну служби, підзвітні Міністерству фінансів (до кінця квітня 2019 – структурний маяк).