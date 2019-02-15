Маркарова рассказала о продвижении реформы ГФС

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 57974 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124421 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126185 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127242 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123948 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 157060 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117709 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141350 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145226 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. В правительстве быстро движутся на пути создания новой системы мониторинга и управления информацией и базами данных и отчетности, а также управления ликвидностью в целом в системе Министерство финансов/Государственная фискальная служба/Государственная казначейская служба. Об этом в пятницу сообщила министр финансов Оксана Маркарова, говоря о реформе ГФС, передает УНН.

"Хроники реформы ГФС. Завершили вчера первую часть ІТ аудита командой специалистов Делойта (Deloitte) и Минфина - имеем полную картину теперь что и как надо менять, а что надо сохранить и усилить. Двигаемся быстро на пути создания новой системы мониторинга и управления информацией/базами данных и отчетности, а также управления ликвидностью в целом в системе Минфин/ГФС (скоро ГПС и ГМС)/ГКСУ", - написала Маркарова в Facebook.

Добавим, согласно обнародованному меморандуму по новой программе сотрудничества МВФ с Украиной, предстоит объединение центральных и региональных управлений ГФС в два юридических лица: налоговую и таможенную службы, подотчетные Министерству финансов (до конца апреля 2019 года - структурный маяк).

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