Маркарова рассказала о продвижении реформы ГФС

"Хроники реформы ГФС. Завершили вчера первую часть ІТ аудита командой специалистов Делойта (Deloitte) и Минфина - имеем полную картину теперь что и как надо менять, а что надо сохранить и усилить. Двигаемся быстро на пути создания новой системы мониторинга и управления информацией/базами данных и отчетности, а также управления ликвидностью в целом в системе Минфин/ГФС (скоро ГПС и ГМС)/ГКСУ", - написала Маркарова в Facebook.

Добавим, согласно обнародованному меморандуму по новой программе сотрудничества МВФ с Украиной, предстоит объединение центральных и региональных управлений ГФС в два юридических лица: налоговую и таможенную службы, подотчетные Министерству финансов (до конца апреля 2019 года - структурный маяк).