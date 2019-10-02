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Маркарова пояснила ситуацію з коливанням курсу гривні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Наразі існує чимало факторів, які позитивно впливають на зміцнення національної валюти України — гривні. Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає УНН.

Маркарова пояснила ситуацію з коливанням курсу гривні

“Вже фактично 4 рік в Україні плаваючий курс. На відміну від наших сусідів — країн Європи. Майже по всьому кордону навколо нас країни не такі доларизовані. Якщо ви спитаєте у пересічного поляка, він не завжди вам скаже курс. Ми бачимо, що тренд в цьому році дещо відрізняється від тих, які були в попередні роки, коли ми дуже чітко бачили динаміку до зміцнішання гривні влітку, і вже потім, навесні починався зворотній процес, гривня коливалась, але залишалась приблизно в тих рамках, які в макропрогнозі були затверджені. В цьому році ми бачимо дещо іншу динаміку. Вона пов’язана з багатьма чинниками”, — сказала Маркарова, відповідаючи на питання щодо коливання курсу гривні цього тижня.

Вона повідомила, що напередодні цю тему якраз обговорювали на спільній нараді у Національному банку, на якій був присутній Президент України.

“Вчора ми почули від Нацбанку, і я думаю ми почуємо це в наступному звіті, про те, що є позитивні впливи, які не короткострокові, не спекулятивні, а саме довгострокові позитивні впливи, які ми бачимо в тому числі у зміцненні національної валюти. Зокрема, це і збільшення інтересу міжнародних покупців до наших цінних паперів. Але вони інвестують не в короткострокові цінні папери, а в довгострокові... Ми бачимо збільшену інвестиційну активність в реальному секторі, бачимо дещо збільшену продуктивність в сільськогосподарському секторі. Це не просто тимчасові фактори, це можуть бути вже довгострокові позитивні тренди”, — сказала міністр.

Як повідомляв УНН, у середу в обмінниках столиці дещо знецінилась національна валюта до долара.

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