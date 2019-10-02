Маркарова объяснила ситуацию с колебанием курса гривны

"Уже фактически 4 год в Украине плавающий курс. В отличие от наших соседей - стран Европы. Почти по всей границе вокруг нас страны не так долларизированы. Если вы спросите у рядового поляка, он не всегда вам скажет курс. Мы видим, что тренд в этом году несколько отличается от тех, которые были в предыдущие годы, когда мы очень четко видели динамику в укреплении гривны летом, и уже потом, весной начинался обратный процесс, гривна колебалась, но оставалась примерно в тех рамках, которые в макропрогнозе были утверждены. В этом году мы видим несколько иную динамику. Она связана со многими факторами", - сказала Маркарова, отвечая на вопрос относительно колебания курса гривны на этой неделе.

Она сообщила, что накануне эту тему как раз обсуждали на совместном совещании в Национальном банке, на котором присутствовал Президент Украины.

"Вчера мы услышали от Нацбанка, и я думаю мы услышим это в следующем отчете, о том, что положительные влияния, которые не краткосрочные, не спекулятивные, а именно долгосрочные положительные воздействия, которые мы видим в том числе в укреплении национальной валюты. В частности, это и увеличение интереса международных покупателей к нашим ценным бумагам. Но они инвестируют не в краткосрочные ценные бумаги, а в долгосрочные ... Мы видим увеличенную инвестиционную активность в реальном секторе, видим несколько увеличенную производительность в сельскохозяйственном секторе. Это не просто временные факторы, это могут быть уже долгосрочные положительные тренды", - сказала министр.

Как сообщал УНН, в среду в обменниках столицы несколько обесценилась национальная валюта к доллару.