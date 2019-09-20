Маркарова пояснила, чому в проекті бюджету скоротили кошти на підтримку АПК
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У проекті Держбюджету-2020 на підтримку агропромислового комплексу було закладено менше коштів, оскільки в попередні роки закладені кошти не використовувались в повному обсязі. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова під час представлення проекту Держбюджету на 2020 рік, передає кореспондент УНН.
“Ті кошти, які виділялись на підтримку АПК у попередні два роки, — я закликаю подивитись, як вони використовувались, і кожен раз в кінці року половина цих коштів поверталась у бюджет або перерозподілялась на інші програми. Для чого використовувати ці кошти на програми, які не використовують їх протягом року?”, — зазначила Маркарова, відповідаючи на запитання, чому на підтримку АПК в Держбюджеті-2020 закладено лише 78 млн грн на проведення земельної реформи.
За її словами, у попередні роки виділяли також кошти на наведення ладу, зокрема у Держгеокадастрі, втім цього зроблено не було. У наступному році уряд планує навести лад у цій сфері.
При цьому вона додала, що 4,4 млрд грн в проекті бюджету на 2020 рік закладено на підтримку фермерів для того, щоб вони могли купувати землю за кредитні кошти. Так, ці гроші підуть на безпосереднє атування ставки банківського кредиту, а також на створення фонду для гарантування кредитів для аграріїв.
Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні розгляне законопроект Державного бюджету на 2020 рік.