Маркарова объяснила, почему в проекте бюджета сократили средства на поддержку АПК

“Те средства, которые выделялись на поддержку АПК в предыдущие два года, — я призываю посмотреть, как они использовались, и каждый раз в конце года половина этих средств возвращалась в бюджет или перераспределялась на другие программы. Для чего использовать эти средства на программы, которые не используют их в течение года?”, — отметила Маркарова, отвечая на вопрос, почему на поддержку АПК в госбюджете-2020 заложено только 78 млн грн на проведение земельной реформы.

По ее словам, в предыдущие годы выделяли также средства на наведение порядка, в частности в Госсгеокадастре, впрочем этого сделано не было. В следующем году правительство планирует навести порядок в этой сфере.

При этом она добавила, что 4,4 млрд грн в проекте бюджета на 2020 год заложено на поддержку фермеров для того, чтобы они могли покупать землю за кредитные средства. Да, эти деньги пойдут на непосредственное атування ставки банковского кредита, а также на создание фонда для обеспечения кредитов для аграриев.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит законопроект Государственного бюджета на 2020 год.