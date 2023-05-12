Марія Яремчук, Злата Дзюнька та репер OTOY влаштували на Євробаченні перформенс з українськими піснями
Київ • УНН
КИЇВ. 12травня. УНН. На сцені Євробачення-2023 поза конкурсом виступили українські артисти – Марія Яремчук, Злата Дзюнька та OTOY. Вони виконали попурі на українські пісні, повідомляє УНН.
У своєму виступі артисти виконали пісня «Родина», «Садок вишневий коло хати» та всесвітньо відомий «Щедрик» у сучасному аранжуванні.
Марія Яремчук, виконала фрагмент пісня «Родина», яку свого часу співав її батько, заслужений артист України Назарій Яремчук. Співачка представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2014 року, тоді вона посіла 6 місце. Виступ на Євробаченні-2023 став першим виступом співачки на великій сцені, яку вона покинула 2018 року.
Репер OTOY, брат якого загинув на «Азовсталі», виконав пісню «Садок вишневий коло хати».
А ось співачка Злата Дзюнька, яка у 2022 році представляла Україну на Дитячому Євробаченні, виконала відомий у всьому світі «Щедрик». Співведуча конкурсу, українська співачка Юлія Саніна підкреслила, що ця різдвяна пісня народилася саме в Україні.
Та й організатори конкурсу описали виступ українських артистів, як мікс пісень, що об'єднує різні покоління. "Настав час першого антракту, який об'єднує різні покоління української музики. Марія Яремчук з'явилася на сцені, щоб виконати відомі та улюблені твори української музики. Пізніше до неї приєдналися репер OTOY і Злата Дзюнка, які разом виступають, демонструючи зв'язок між цими різними поколіннями", - пише офіційний сайт конкурсу.
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