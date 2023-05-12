Мария Яремчук, Злата Дзюнька и рэпер OTOY устроили на Евровидении перформанс с украинскими песнями

В своем выступлении артисты исполнили песню «Родина», «Садок вишневий коло хати» и всемирно известный «Щедрик» в современной аранжировке.

Мария Яремчук, исполнила фрагмент песни «Родина», которую в свое время пел ее отец, заслуженный артист Украины Назарий Яремчук. Певица представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение 2014 года, тогда она заняла 6 место. Выступление на Евровидении-2023 стало первым выступлением певицы на большой сцене, которую она покинула в 2018 году.

Рэпер OTOY, брат которого погиб на «Азовстали», исполнил песню «Садок вишневий коло хати».

А вот певица Злата Дзюнька, которая в 2022 году представляла Украину на Детском Евровидении, исполнила известный во всем мире «Щедрик». Соведущая конкурса, украинская певица Юлия Санина подчеркнула, что эта рождественская песня родилась именно в Украине.

Да и организаторы конкурса описали выступление украинских артистов, как микс песен, объединяющий разные поколения.

"Настало время первого антракта, который объединяет разные поколения украинской музыки. Мария Яремчук появилась на сцене, чтобы исполнить известные и любимые произведения украинской музыки. Позже к ней присоединились рэпер OTOY и Злата Дзюнка, которые вместе выступают, демонстрируя связь между этими разными поколениями", - пишет официальный сайт конкурса.

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