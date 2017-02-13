Маріупольця, який намагався вбити поліцейського, хочуть лікувати примусово
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Маріупольська прокуратура затвердила та скерувала до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно чоловіка, який намагався вбити поліцейського. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.
Так, за інформацією прес-служби, у вересні 2016 року молодий чоловік, з метою заволодіння табельною зброєю правоохоронця, скоїв розбійний напад на працівника поліції, який ніс службу на одному із блокпостів у Маріуполі. Для подолання можливого опору, молодий чоловік намагався задушити правоохоронця і тільки після цього заволодіти його зброєю. Однак працівник поліції, зміг знешкодити злочинця та затримати його.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.262 (розбійний напад з метою викрадення вогнепальної зброї та бойових припасів) та ч.3 ст.15, п.9 ч.2 ст.115 (незакінчений замах на вчинення протиправного заподіяння смерті іншій людині з метою полегшити вчинення іншого злочину) КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що нападник, в силу свого психічного стану, є не осудною особою, оскільки наявне у нього психічне захворювання позбавляло його можливості віддавати звіт у своїх діях і керувати ними, як під час вчинення діяння, так і на теперішній час.
Наразі досудове розслідування завершене, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру (у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом) прокуратурою скеровано до суду для розгляду по суті.
Як повідомляв УНН, жінка забила матір до смерті, виганяючи з неї нечисту силу.