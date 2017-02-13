Маріупольця, який намагався вбити поліцейського, хочуть лікувати примусово

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 38803 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 97289 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 103341 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 91102 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 113973 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 78055 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 87683 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97079 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88604 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 201986 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.5м/с
31%
Популярнi новини

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 17100 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 11583 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 19073 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 18765 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 18755 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 103327 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 201980 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 354223 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 289582 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 398585 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 20363 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 18313 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 91087 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 24810 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 29714 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Маріупольця, який намагався вбити поліцейського, хочуть лікувати примусово

Київ • УНН

 • 9549 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Маріупольська прокуратура затвердила та скерувала до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно чоловіка, який намагався вбити поліцейського. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Маріупольця, який намагався вбити поліцейського, хочуть лікувати примусово

Так, за інформацією прес-служби, у вересні 2016 року молодий чоловік, з метою заволодіння табельною зброєю правоохоронця, скоїв розбійний напад на працівника поліції, який ніс службу на одному із блокпостів у Маріуполі. Для подолання можливого опору, молодий чоловік намагався задушити правоохоронця і тільки після цього заволодіти його зброєю. Однак працівник поліції, зміг знешкодити злочинця та затримати його.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.262 (розбійний напад з метою викрадення вогнепальної зброї та бойових припасів) та ч.3 ст.15, п.9 ч.2 ст.115 (незакінчений замах на вчинення протиправного заподіяння смерті іншій людині з метою полегшити вчинення іншого злочину) КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що нападник, в силу свого психічного стану, є не осудною особою, оскільки наявне у нього психічне захворювання позбавляло його можливості віддавати звіт у своїх діях і керувати ними, як під час вчинення діяння, так і на теперішній час.

Наразі досудове розслідування завершене, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру (у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом) прокуратурою скеровано до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНН, жінка забила матір до смерті, виганяючи з неї нечисту силу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,686.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,618.59