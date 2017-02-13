Мариупольца, который пытался убить полицейского, хотят лечить принудительно

Так, по информации пресс-службы, в сентябре 2016 г. молодой человек, с целью завладения табельным оружием правоохранителя, совершил разбойное нападение на работника полиции, который нес службу на одном из блокпостов в Мариуполе. Для преодоления возможного сопротивления, молодой человек пытался задушить полицейского и только после этого завладеть его оружием. Однако работник полиции смог обезвредить преступника и задержать его.

По данному факту начали уголовное производство по ч.3 ст.262 (разбойное нападение с целью хищения огнестрельного оружия и боеприпасов) и ч.3 ст.15, п.9 ч.2 ст.115 (незаконченное покушение на совершение противоправного причинения смерти другому человеку с целью облегчить совершение другого преступления) УК Украины.

В ходе досудебного расследования было установлено, что нападающий, в силу своего психического состояния, является невменяемым лицом, поскольку имеющееся у него психическое заболевание лишало его возможности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими, как во время совершения деяния, так и в настоящее время.

Сейчас досудебное расследование завершено, ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера (в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением) прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу.

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