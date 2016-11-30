Маріупольці знищують прибудинкові газові лічильники - виконком

Нещодавно був розбитий лічильник на вул. Зелінського, 19. Невідомі відкрили коробку і битою розбили лічильник, повністю знищивши його. Ще два випадки сталися на Лівобережжі.

Керівник "Маріупольгаз" Григорій Шекула закликав містян зупинитися. Він упевнений, що великі рахунки пов'язані виключно з тим, що в жовтні багато жителів опалювалися за допомогою газових печей. У листопаді запустили опалення, і платіжки прийдуть уже з меншими рахунками. Він додав що на тих, хто розбиває лічильник, чекає кримінальна відповідальність. Заява в поліцію вже написана.