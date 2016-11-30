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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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13:59 • 9044 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Мариупольцы уничтожают надомные газовые счетчики - исполком

Киев • УНН

 • 11892 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Жители Мариуполя с помощью биты разбивают надомные газовые счетчики. В городе уже зафиксировано три случая вандализма. Об этом сообщили на заседании исполкома Мариуполя, передает корреспондент УНН.

Мариупольцы уничтожают надомные газовые счетчики - исполком

Недавно был разбит счетчик на ул. Зелинского, 19. Неизвестные открыли коробку и битой разбили счетчик, полностью уничтожив его. Еще два случая произошли на Левобережье.

Руководитель "Мариупольгаз" Григорий Шекула призвал горожан остановиться. Он уверен, что большие счета связаны исключительно с тем, что в октябре многие жители отапливались с помощью газовых печей. В ноябре запустили отопление, и платежки придут уже с меньшими счетами. Он добавил, что на тех, кто разбивает счетчик, ждет уголовная ответственность. Заявление в полицию уже написано.

Украинские Национальные Новости

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