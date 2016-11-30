Мариупольцы уничтожают надомные газовые счетчики - исполком

Недавно был разбит счетчик на ул. Зелинского, 19. Неизвестные открыли коробку и битой разбили счетчик, полностью уничтожив его. Еще два случая произошли на Левобережье.

Руководитель "Мариупольгаз" Григорий Шекула призвал горожан остановиться. Он уверен, что большие счета связаны исключительно с тем, что в октябре многие жители отапливались с помощью газовых печей. В ноябре запустили отопление, и платежки придут уже с меньшими счетами. Он добавил, что на тех, кто разбивает счетчик, ждет уголовная ответственность. Заявление в полицию уже написано.