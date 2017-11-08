Маріупольський суд поскаржився на тиск з боку нардепів у справі Колмогорова
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Приморський районний суд міста Маріуполя, який засудив Колмогорова до 13 років ув‘язнення, звернувся до Вищої ради правосуддя зі скаргами на тиск з боку народних депутатів, журналістів та громадськості, передає УНН з посиланням на заяву Приморського суду міста Маріуполя до ВРП.
У повідомленні зазначається, що нардепи звернулися до СБУ з вимогою провести перевірку суддів Приморського райсуду Маріуполя на ознаки підтримки сепаратизму.
“Зазначені гучні заяви народних депутатів України, побудовані на спотворених фактах та обставинах, призвели до численних призовів громадськості, поширених у соціальних мережах, до негайного фактичного знищення будівлі Приморського районного суду міста Маріуполя шляхом підпалу та фізичної розправи над суддями”, — повідомляється в офіційному листі.
У суді вважають, що такі заяви дискредитують суддів Приморського суду Маріуполя.
Наприкінці своєї скарги маріупольські судді просять від ВРП вжити всі передбачені законом заходи з недопущення тиску на Приморський суд.
Нагадаємо, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ не визнав Колмогорова невинуватим у вчиненні злочину, а скерував кримінальне провадження на новий судовий розгляд до першої інстанції.