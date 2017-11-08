Мариупольский суд пожаловался на давление со стороны нардепов по делу Колмогорова

В сообщении отмечается, что нардепы обратились в СБУ с требованием провести проверку судей Приморского райсуда Мариуполя на признаки поддержки сепаратизма.

“Указанные громкие заявления народных депутатов Украины, построенные на искаженных фактах и ​​обстоятельствах, приведших к многочисленным призывам общественности, распространенных в социальных сетях, к немедленному фактическому уничтожению здания Приморского районного суда города Мариуполя путем поджога и физической расправы над судьями”, — сообщается в официальном письме.

В суде считают, что такие заявления дискредитируют судей Приморского суда Мариуполя.

В конце своей жалобы мариупольские судьи просят от ВСП принять все предусмотренные законом меры по недопущению давления на Приморский суд.

Напомним, Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел не признал Колмогорова невиновным в совершении преступления, а направил уголовное производство на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию.