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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 32210 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Мариупольский суд пожаловался на давление со стороны нардепов по делу Колмогорова

Мариупольский суд пожаловался на давление со стороны нардепов по делу Колмогорова

Киев  •  УНН

 • 8940 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Приморский районный суд Мариуполя, который осудил Колмогорова к 13 годам заключения, обратился в Высший совет правосудия с жалобами на давление со стороны народных депутатов, журналистов и общественности, передает УНН со ссылкой на заявление Приморского суда города Мариуполя в ВСП.

В сообщении отмечается, что нардепы обратились в СБУ с требованием провести проверку судей Приморского райсуда Мариуполя на признаки поддержки сепаратизма.

“Указанные громкие заявления народных депутатов Украины, построенные на искаженных фактах и ​​обстоятельствах, приведших к многочисленным призывам общественности, распространенных в социальных сетях, к немедленному фактическому уничтожению здания Приморского районного суда города Мариуполя путем поджога и физической расправы над судьями”, — сообщается в официальном письме.

В суде считают, что такие заявления дискредитируют судей Приморского суда Мариуполя.

В конце своей жалобы мариупольские судьи просят от ВСП принять все предусмотренные законом меры по недопущению давления на Приморский суд.

Напомним, Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел не признал Колмогорова невиновным в совершении преступления, а направил уголовное производство на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию.

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