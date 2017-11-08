Мариупольский суд пожаловался на давление со стороны нардепов по делу Колмогорова
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Приморский районный суд Мариуполя, который осудил Колмогорова к 13 годам заключения, обратился в Высший совет правосудия с жалобами на давление со стороны народных депутатов, журналистов и общественности, передает УНН со ссылкой на заявление Приморского суда города Мариуполя в ВСП.
В сообщении отмечается, что нардепы обратились в СБУ с требованием провести проверку судей Приморского райсуда Мариуполя на признаки поддержки сепаратизма.
“Указанные громкие заявления народных депутатов Украины, построенные на искаженных фактах и обстоятельствах, приведших к многочисленным призывам общественности, распространенных в социальных сетях, к немедленному фактическому уничтожению здания Приморского районного суда города Мариуполя путем поджога и физической расправы над судьями”, — сообщается в официальном письме.
В суде считают, что такие заявления дискредитируют судей Приморского суда Мариуполя.
В конце своей жалобы мариупольские судьи просят от ВСП принять все предусмотренные законом меры по недопущению давления на Приморский суд.
Напомним, Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел не признал Колмогорова невиновным в совершении преступления, а направил уголовное производство на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию.