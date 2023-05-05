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"Маріупольський м’ясник" — новий заступник командира ПВК "вагнер"

Київ • УНН

 • 1769637 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Колишнього заступника міноборони росії, "маріупольського м’ясника", михайла мізинцева призначили заступником командира ПВК "вагнер". Про це повідомляють телеграм-канали наближені до структур пригожина, передає УНН.

Деталі

мізінцєв був заступником міністра оборони рф у питаннях матеріально-технічного забезпечення, проте покинув пост 27 квітня 2023 року. За роль у знищенні Маріуполя Британський уряд називає мізінцєва “маріупольським м’ясником”.

Нагадаємо

Google Maps оновила зображення тимчасово окупованого та зруйнованого Маріуполя, які вказують на нові братські могили в місті.

Українські Національні Новини

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