Зеленський показав кадри зі зруйнованого Маріуполя: знімки Google вказують на нові братські могили в місті
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Google Maps оновила зображення тимчасово окупованого та зруйнованого Маріуполя, які вказують на нові братські могили в місті. Відео-матеріал національної платформи "United 24" оприлюднив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Деталі
Оновлення зображення Google Maps вказують на нові братські могили в окупованому місті. Виходячи з історії руйнувань, знімки було зроблено в різні дати після середини березня 2022 року до сьогодні.
Тепер місто після російських обстрілі може побачити кожен. Усі ці кадри є доказами злочинів рф, вказується у відео. Але точні масштаби руйнувань і втрат можна буде оцінити лише після деокупації міста.
Цитата
“Колись там жило майже півмільйона людей. А зараз майже не залишилося цілих будинків. Держава-терорист зробила все, щоб убити це місто. Більш ніж на 90% Маріуполь зруйнований”, – написав під опублікованим відео Президент Володимир Зеленський.
Доповнення
Російські окупанти активізували роботу авіації над Маріуполем, поновили рух техніки, за день було зафіксовано понад 20 вантажівок та 6 тягачів з важкою технікою.