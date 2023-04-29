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Зеленський показав кадри зі зруйнованого Маріуполя: знімки Google вказують на нові братські могили в місті

Зеленський показав кадри зі зруйнованого Маріуполя: знімки Google вказують на нові братські могили в місті

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Google Maps оновила зображення тимчасово окупованого та зруйнованого Маріуполя, які вказують на нові братські могили в місті. Відео-матеріал національної платформи "United 24" оприлюднив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

Оновлення зображення Google Maps вказують на нові братські могили в окупованому місті. Виходячи з історії руйнувань, знімки було зроблено в різні дати після середини березня 2022 року до сьогодні.

Тепер місто після російських обстрілі може побачити кожен. Усі ці кадри є доказами злочинів рф, вказується у відео. Але точні масштаби руйнувань і втрат можна буде оцінити лише після деокупації міста.

Цитата

“Колись там жило майже півмільйона людей. А зараз майже не залишилося цілих будинків. Держава-терорист зробила все, щоб убити це місто. Більш ніж на 90% Маріуполь зруйнований”, – написав під опублікованим відео Президент Володимир Зеленський.

Доповнення

Російські окупанти активізували роботу авіації над Маріуполем, поновили рух техніки, за день було зафіксовано понад 20 вантажівок та 6 тягачів з важкою технікою.

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