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Зеленский показал кадры из разрушенного Мариуполя: снимки Google указывают на новые братские могилы в городе

Киев • УНН

 • 402132 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Google Maps обновила изображения временно оккупированного и разрушенного Мариуполя, которые указывают на новые братские могилы в городе. Видео-материал национальной платформы "United 24" обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

Обновленные изображения Google Maps указывают на новые братские могилы в оккупированном городе. Исходя из истории разрушений, снимки были сделаны в разные даты после середины марта 2022 года до сегодняшнего дня.

Теперь город после российских обстрелов может увидеть каждый. Все эти кадры являются доказательствами преступлений рф, указывается в видео. Но точные масштабы разрушений и потерь можно будет оценить только после деоккупации города.

Цитата

“Когда-то там жило почти полмиллиона человек. А сейчас почти не осталось целых домов. Государство-террорист сделало все, чтобы убить этот город. Более чем на 90% Мариуполь разрушен”, – написал под опубликованным видео Президент Владимир Зеленский.

Дополнение

Российские оккупанты активизировали работу авиации над Мариуполем, возобновили движение техники, за день было зафиксировано более 20 грузовиков и 6 тягачей с тяжелой техникой.

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