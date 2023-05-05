"Мариупольский мясник" - новый заместитель командира ЧВК "вагнер"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Бывшего заместителя минобороны россии, "мариупольского мясника", михаила мизинцева назначили заместителем командира ЧВК "вагнер". Об этом сообщают телеграм-каналы приближенные к структурам пригожина, передает УНН.
Детали
мизинцев был заместителем министра обороны рф по вопросам материально-технического обеспечения, однако покинул пост 27 апреля 2023 года. За роль в уничтожении Мариуполя британское правительство называет мизинцева “мариупольским мясником”.
Напомним
Google Maps обновила изображения временно оккупированного и разрушенного Мариуполя, которые указывают на новые братские могилы в городе.