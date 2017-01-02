Маріуполець вбив жінку і продовжив святкувати Новий рік

Господар завдав жінці одного удару ножем, а сам вирушив продовжувати святкування Нового року. Смертельним для потерпілої виявилося не поранення, а бездіяльність співмешканця. Попередня причина смерті – втрата крові. Поліція, що прибула на виклик, затримала зловмисника на місці.

Виклик про те, що в Центральному районі Маріуполя виявлено труп жінки, надійшов до поліції від сусіда сім’ї. Негайно на місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час опиту хазяїна правоохоронці встановили, що в перший день січня між ним та його співмешканкою виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Сварки під таким приводом часто траплялися в родині, але закінчувалися перемир’ям. Цього разу все зайшло надто далеко: дружина почала кидатися на коханого з ножем, опонент, відбиваючи удари, вихопив кухонне приладдя та одного разу вдарив ним розлючену господарку. Жінка впала на ліжко, а чоловік, дбайливо накривши її ковдрою, щоб вона відпочила та вгамувалася, пішов продовжувати святкування. Остаточну причину смерті ще належить встановити, але попередньо потерпіла померла від значної втрати крові.

Злочинця 1980 року народження затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він притягується до відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України, за що передбачено до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у місті Кривий Ріг правоохоронцями було затримано чоловіка, який підозрюється в нанесенні місцевій жительці смертельних ножових поранень.