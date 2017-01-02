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Мариуполец убил женщину и продолжил праздновать Новый год

Мариуполец убил женщину и продолжил праздновать Новый год

Киев • УНН

 • 13962 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 января. УНН. Житель Мариуполя убил женщину и продолжил праздновать Новый год. Об этом корреспонденту УНН сообщает Центральной отдел полиции Мариуполя.

Хозяин нанес женщине один удар ножом, а сам отправился продолжать празднование Нового года. Смертельным для потерпевшей оказалось не ранение, а бездействие сожителя. Предварительная причина смерти - потеря крови. Полиция, прибывшая на вызов, задержала злоумышленника на месте.

Вызов о том, что в Центральном районе Мариуполя обнаружен труп женщины, поступил в полицию от соседа семьи. Немедленно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Во время опроса хозяина правоохранители установили, что в первый день января между ним и его сожительницей возник конфликт на почве ревности. Ссоры под таким предлогом часто случались в семье, но заканчивались перемирием. На этот раз все зашло слишком далеко: жена начала бросаться на любимого с ножом, оппонент, отражая удары, выхватил кухонную принадлежность и один раз ударил разъяренную хозяйку. Женщина упала на кровать, а человек, бережно накрыв ее одеялом, чтобы она отдохнула и успокоилась, пошел продолжать празднование. Окончательную причину смерти еще предстоит установить, но предварительно потерпевшая скончалась от значительной потери крови.

Преступника 1980 года рождения задержано в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он привлекается к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в городе Кривой Рог правоохранителями был задержан мужчина, который подозревается в нанесении местной жительнице смертельных ножевых ранений .

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