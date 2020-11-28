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"Маріуполь" у грі проти "Львову" перервав безвиграшну серію в УПЛ

Київ • УНН

 • 7868 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. “Львів” та “Маріуполь” відкрили програму матчів 11-го туру Української Прем’єр-ліги, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.

Досі в трьох матчах під керівництвом Віталія Шумського “синьо-золотисті леви” пропустили всього один м’яч, а за одну цю гру — в кілька разів більше.

“Маріуполь” втілив у голи фактично все небезпечне, що було створено поблизу воріт господарів поля. Останніх найбільше підвела задня лінія, насамперед зона відповідальності правого й правого центрального оборонців. Імовірно, на хід матчу вплинула погода: потужний снігопад зробив поле слизьким. Це відобразилось як на точності пасів, так і, зокрема, на тому, як пропустив гол воротар “Маріуполя”.

В активі переможців голи забивали Сікан, Мішньов та Очеретко, у опонентів — Міхобі.

Примітно, що підопічні Остапа Маркевича перервали серію без перемог, яка нараховувала чотири матчі. Наразі клуб займає 5-й рядок із 16 очками. “Львів” з 7-ма пунктами передостанній.

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