"Мариуполь" в игре против "Львова" прервал безвыигрышную серию в УПЛ

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. "Львов" и "Мариуполь" открыли программу матчей 11-го тура Украинской Премьер-лиги, передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

До сих пор в трех матчах под руководством Виталия Шумского “сине-золотистые львы” пропустили всего один мяч, а за одну эту игру — в несколько раз больше.

“Мариуполь” воплотил в голы фактически все опасное, что было создано у ворот хозяев поля. Последних больше всего подвела задняя линия, прежде всего зона ответственности правого и правого центрального защитников. Вероятно, на ход матча повлияла погода: мощный снегопад сделал поле скользким. Это отразилось как на точности пасов, так и, в частности, на том, как пропустил гол вратарь “Мариуполя”.

В активе победителей голы забивали Сикан, Мишнев и Очеретко, у оппонентов — Михоби.

Примечательно, что подопечные Остапа Маркевича прервали серию без побед, которая насчитывала четыре матча. Сейчас клуб занимает 5-ю строчку с 16 очками. “Львов” с 7-ю пунктами предпоследний.

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