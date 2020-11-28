"Мариуполь" в игре против "Львова" прервал безвыигрышную серию в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. "Львов" и "Мариуполь" открыли программу матчей 11-го тура Украинской Премьер-лиги, передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
До сих пор в трех матчах под руководством Виталия Шумского “сине-золотистые львы” пропустили всего один мяч, а за одну эту игру — в несколько раз больше.
“Мариуполь” воплотил в голы фактически все опасное, что было создано у ворот хозяев поля. Последних больше всего подвела задняя линия, прежде всего зона ответственности правого и правого центрального защитников. Вероятно, на ход матча повлияла погода: мощный снегопад сделал поле скользким. Это отразилось как на точности пасов, так и, в частности, на том, как пропустил гол вратарь “Мариуполя”.
В активе победителей голы забивали Сикан, Мишнев и Очеретко, у оппонентов — Михоби.
Примечательно, что подопечные Остапа Маркевича прервали серию без побед, которая насчитывала четыре матча. Сейчас клуб занимает 5-ю строчку с 16 очками. “Львов” с 7-ю пунктами предпоследний.