"Маріуполь" став переможцем у першій зустрічі після поновлення УПЛ

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. На стадіоні ім. Бойко за присутності 1214 осіб футболісти "Маріуполя" приймали "Олімпік" у грі 19 туру УПЛ, повідомляє кореспондент УНН.

В середині тайму приазовці пропустили дещо курйозний м'яч. Воротар Худжамов відбив м'яч після удару суперника, але ігровий снаряд потрапив у захисника господарів та відлетів до Г.Пасіча, який доправив його до пустої сітки воріт.

В компенсований час тайму кіпер гостей Махновський збив у карній зоні опонента, а 11-метровим ударом від штанги реалізував Міхальонок, відправивши команди на перерву з нічийним результатом.

На початку другої половини м'яч влучив у руку гравця-легіонера і арбітр наважився призначити другий пенальті по воротам донеччан. Точний удар зі стандарту наніс Борячук і подарував "Маріуполю" три очки – 2:1.

Додамо також, "Маріуполь" набрав 27 пунктів та втримує 6-й рядок. "Олімпік" залишився з 19-ма – 9 місце.

Як повідомляв УНН, 23 лютого стартувала друга частина сезону УПЛ.

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