"Маріуполь" став переможцем у першій зустрічі після поновлення УПЛ

В середині тайму приазовці пропустили дещо курйозний м'яч. Воротар Худжамов відбив м'яч після удару суперника, але ігровий снаряд потрапив у захисника господарів та відлетів до Г.Пасіча, який доправив його до пустої сітки воріт.

В компенсований час тайму кіпер гостей Махновський збив у карній зоні опонента, а 11-метровим ударом від штанги реалізував Міхальонок, відправивши команди на перерву з нічийним результатом.

На початку другої половини м'яч влучив у руку гравця-легіонера і арбітр наважився призначити другий пенальті по воротам донеччан. Точний удар зі стандарту наніс Борячук і подарував "Маріуполю" три очки – 2:1.

Додамо також, "Маріуполь" набрав 27 пунктів та втримує 6-й рядок. "Олімпік" залишився з 19-ма – 9 місце.

Як повідомляв УНН, 23 лютого стартувала друга частина сезону УПЛ.