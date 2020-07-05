"Маріуполь" орендував півзахисника "Шахтаря"

Гравець “Шахтаря” буде захищати кольори азовців на правах оренди. Термін угоди розрахований на 1 рік. У нинішньому сезоні Клим виступав за полтавську “Ворсклу”.

Зазначено, що за юнацьку команду “Динамо” в сезоні 2017/18 провів 12 матчів, забив 1 гол. У 2018-му році Клим перейшов в “Шахтар”. За юнацьку команду “гірників” талановитий півзахисник зіграв 22 матчі в чемпіонаті України і 5 ігор в юнацькій Лізі УЄФА. За молодіжний склад “Шахтаря” Приходько провів 16 матчів і забив 6 голів. За молодіжний склад “Ворскли” він зіграв 2 поєдинки і забив 1 гол.

Додамо, “Маріуполь” наразі займає 8-ме місце і на один бал відстає від “Дніпра-1”.