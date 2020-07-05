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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 32039 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 118034 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121593 просмотра

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4 марта, 13:25 • 118876 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102953 просмотра

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"Мариуполь" арендовал полузащитника "Шахтера"

"Мариуполь" арендовал полузащитника "Шахтера"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Первым летним новичком ФК "Мариуполь" стал Клим Приходько, который выступал за "Шахтер", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу приазовцев.

Игрок “Шахтера” будет защищать цвета азовцев на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на 1 год. В нынешнем сезоне Клим выступал за полтавскую “Ворсклу”.

Отмечено, что за юношескую команду “Динамо” в сезоне 2017/18 провел 12 матчей, забил 1 гол. В 2018 году Клим перешел в “Шахтер”. За юношескую команду “горняков” талантливый полузащитник сыграл 22 матча в чемпионате Украины и 5 игр в юношеской Лиге УЕФА. За молодежный состав “Шахтера” Приходько провел 16 матчей и забил 6 голов. За молодежный состав “Ворсклы” он сыграл 2 поединка и забил 1 гол.

Добавим, “Мариуполь” пока занимает 8-е место и на один балл отстает от “Днепра-1”.

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