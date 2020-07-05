"Мариуполь" арендовал полузащитника "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Первым летним новичком ФК "Мариуполь" стал Клим Приходько, который выступал за "Шахтер", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу приазовцев.
Игрок “Шахтера” будет защищать цвета азовцев на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на 1 год. В нынешнем сезоне Клим выступал за полтавскую “Ворсклу”.
Отмечено, что за юношескую команду “Динамо” в сезоне 2017/18 провел 12 матчей, забил 1 гол. В 2018 году Клим перешел в “Шахтер”. За юношескую команду “горняков” талантливый полузащитник сыграл 22 матча в чемпионате Украины и 5 игр в юношеской Лиге УЕФА. За молодежный состав “Шахтера” Приходько провел 16 матчей и забил 6 голов. За молодежный состав “Ворсклы” он сыграл 2 поединка и забил 1 гол.
Добавим, “Мариуполь” пока занимает 8-е место и на один балл отстает от “Днепра-1”.